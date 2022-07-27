«Ведомости»: Volkswagen ищет покупателя на свой завод в Калуге

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует продать свой российский завод, который находится в Калуге. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

Определиться с продажей Volkswagen намерен до конца 2022 года. Концерн уже ищет покупателя. По словам собеседника издания, им может стать компания «Азия Авто» из Казахстана.

У «Азии Авто» есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Škoda. Если он получит завод, в Калуге продолжат производить машины этих марок, а немецкий концерн сможет выйти из прямого владения активами.

Завод в Калуге был запущен в 2007 году. За год он выпускал 225 000 автомобилей — это модели Volkswagen Polo и Tiguan, а также Škoda Rapid.

Также в России у Volkswagen есть завод в Нижнем Новгороде, где собираются Škoda Octavia, Karoq и Kodiaq, а также Volkswagen Taos. В июне компания предложила его сотрудникам добровольно уволиться, а в июле объявила о закрытии производства.