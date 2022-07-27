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Bloomberg: действие GTA VI развернется в копии Майами, игра выйдет «минимум через два года»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:49

Действие игры Grand Theft Auto VI будет происходить в городе, основанном на Майами. Об этом сообщает журналист Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на источники.

По информации издания, изначально компания рассчитывала разместить на игровой карте обширные участки Северной или Южной Америки. Однако позже поубавила амбиции и сократила основную территорию до Майами и его окрестностей.

Со временем карта одиночной игры будет обновляться, открывая новые миссии и локации. Утверждается, что внутренних локаций в игре будет больше, чем в предыдущих частях серии. Это, по данным агентства, повлияло на сроки разработки.

Точная дата выхода игры пока неизвестна. Собеседники Bloomberg предполагают, что релиз состоится «как минимум через два года».

Впервые в GTA VI появится женщина — главная героиня, пишет Шрайер. Всего протагонистов будет двое — латиноамериканка и ее белый парень. Сюжет и их отношения вдохновлены грабителями банков Бонни и Клайдом.

По словам источников, разработчики стараются больше не шутить о маргинализированных группах, как это было в прошлых играх. Шрайдер предполагает, что GTA VI может сильно отличаться от предыдущих частей, поскольку Rockstar стала более взрослой компанией, а выпускать сатиру на общество и социополитические явления сейчас сложнее.

Разработка GTA VI, как утверждает журналист, началась всего через год после релиза предыдущей части — в 2014 году.

Вышедшая в ноябре 2013-го GTA V к концу прошлого года разошлась тиражом 160 млн копий. Это делает ее второй по популярности игрой за всю историю после Minecraft.

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