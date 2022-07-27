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Задержана еще одна участница пирамиды Finiko. Следствие считает, что она привлекла 5 млн долларов

Денис Ламехов
Сегодня в 15:18

МВД России задержало еще одну участницу пирамиды Finiko. По данным следствия, она была руководителем подразделения, которое действовало в Ростовской области и Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Ирину Волк.

Волк заявила: «45-летняя уроженка Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск».

Следствие считает, что за привлечение в пирамиду более пяти млн долларов Серикова получила статус директора сети и руководила несколькими топ-менеджерами Finiko.

Сейчас она арестована. Обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 210 УК («Занятие высшего положения в преступной иерархии»; максимальное наказание — 15 лет тюрьмы), будет предъявлено ей в ближайшее время.

В апреле в МВД сообщили, что ущерб от деятельности Finiko превысил 5 млрд рублей. Количество заявлений от потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, насчитывает порядка пяти тысяч.

«Среди обманутых не только россияне, но и граждане государств СНГ, а также стран Европы и США», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, участники пирамиды действовали в Татарстане и других российских регионах с января 2018-го по июль 2021 года. Сообщество собирало средства под предлогом эффективных вложений на фондовых и криптовалютных рынках, заявили в министерстве. Вкладчикам обещали высокий процент ежемесячных доходов, однако никаких инвестиций Finiko не делала.

30 июля 2021 года в Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. 7 сентября был задержан Ильгиз Шакиров, который, по информации издания «Бизнес Online», привлек 100 тыс. вкладчиков и имел статус вице-президента.

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