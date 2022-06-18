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В Чебоксарах мужчины повредили Z-инсталляцию. На них завели уголовное дело 19:30
Борис Джонсон: Украине нужно дать шанс провести «Евровидение» в следующем году 18:14
Планы по возрождению «Волги», новые альбомы Foals, Logic и другие новости дня
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В московском Беляево полностью закрасили стихограмму «АЯ». Вот как теперь выглядит торец здания 16:13
Hercules and Love Affair выложили альбом «In Amber» — первый с 2017 года 15:50
Глава украинской делегации допустил возобновление переговоров с Россией к августу 15:28
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Logic опубликовал первую пластинку после возвращения в музыку. Среди гостей — RZA и Wiz Khalifa 14:46
«Дикая мята» стартовала после двух лет переносов. Первый день собрал почти 20 тыс. зрителей 14:24
Perfume Genius выпустил шестой альбом «Ugly Season» 13:44
Напитки Coca-Cola смогут завозить в Россию по параллельному импорту 13:11
L’One представит на Moscow Jazz Festival специальную программу в стиле джаз-рэпа 12:39
Eric Hernandez/YouTube
Пользователи смогут купить виртуальную одежду Balenciaga и Prada для своих аватаров в сервисах Meta* 12:13
Ростуризм: стандарт «все включено» начнет действовать в российских отелях в 2023 году 11:09
Приложения Газпромбанка и Московского кредитного банка исчезли из App Store 9:49
Литва запретила транзит подсанкционных товаров в Калининград по железной дороге 8:57
SKVR/YouTube
Гай Ричи станет режиссером нового фильма студии Disney — киноверсии мультфильма «Геркулес» 2:25
Кевин Спейси отказался признать вину в сексуальном насилии против трех мужчин в Великобритании 1:15
В Минпромторге задумали возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа» 0:19
Дайджест

Планы по возрождению «Волги», новые альбомы Foals, Logic и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 17:45

Глава украинской делегации Давид Арахамия допустил возобновление мирных переговоров с Россией к августу. Он рассчитывает, что к этому времени Украина перейдет в контрнаступление и Киев будет говорить с позиции силы.

В Минпромторге задумали возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа». Точных сроков запуска глава ведомства не уточнил.

Продукцию Coca-Cola можно спокойно завозить в Россию по параллельному импорту, сказал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Такой же механизм получится использовать для автозапчастей.

Литва запретила транзит подсанкционных товаров в Калининград и из него — в другие регионы России по железной дороге. По оценке калининградских властей, ограничения коснутся от 20 до 40% видов продукции, включая строительные материалы, цемент и металлы.

Стандарты «все включено» и «ультра все включено» начнут действовать в российских отелях в 2023 году, сообщили в Ростуризме. Среди требований — наличие на территории гостиницы нескольких ресторанов, включая один круглосуточный, детской анимации, отдельных детских комнат и теплых бассейнов.

Приложения Газпромбанка и Московского кредитного банка пропали из App Store. Первый с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, в марте ограничения против него ввела Великобритания. Второй попал в санкционные списки Евросоюза в начале июня.

В московском Беляево полностью закрасили мурал со стихограммой «АЯ» Дмитрия Пригова. Посмотрите, как теперь выглядит выбеленный в ходе капремонта торец здания.

Пользователи смогут купить виртуальную одежду Balenciaga и Prada для своих аватаров в сервисах Meta (запрещена в России). Магазин с ней будет запущен на следующей неделе в США, Канаде, Мексике и Таиланде.

На суде в Лондоне Кевин Спейси отказался признать вину в сексуальном насилии над тремя мужчинами, выдвинувшими против него обвинения. По словам адвоката, актер «вернулся в Великобританию, чтобы доказать свою невиновность».

Гай Ричи поставит киноверсию мультфильма Disney «Геркулес». Режиссер снимет картину по сценарию, первый вариант которого написал Дэйв Каллахэм — автор картины «Шан-Чи и легенда десяти колец».

К музыкальным новостям. Новые студийные альбомы выпустили Foals, Logic, Perfume Genius и Hercules and Love Affair. А Brockhampton поделились кавером на «Hollywood Swinging» фанк-легенд Kool & the Gang.

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