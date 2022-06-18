Планы по возрождению «Волги», новые альбомы Foals, Logic и другие новости дня

Глава украинской делегации Давид Арахамия допустил возобновление мирных переговоров с Россией к августу. Он рассчитывает, что к этому времени Украина перейдет в контрнаступление и Киев будет говорить с позиции силы.

В Минпромторге задумали возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа». Точных сроков запуска глава ведомства не уточнил.

Продукцию Coca-Cola можно спокойно завозить в Россию по параллельному импорту, сказал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Такой же механизм получится использовать для автозапчастей.

Литва запретила транзит подсанкционных товаров в Калининград и из него — в другие регионы России по железной дороге. По оценке калининградских властей, ограничения коснутся от 20 до 40% видов продукции, включая строительные материалы, цемент и металлы.

Стандарты «все включено» и «ультра все включено» начнут действовать в российских отелях в 2023 году, сообщили в Ростуризме. Среди требований — наличие на территории гостиницы нескольких ресторанов, включая один круглосуточный, детской анимации, отдельных детских комнат и теплых бассейнов.

Приложения Газпромбанка и Московского кредитного банка пропали из App Store. Первый с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, в марте ограничения против него ввела Великобритания. Второй попал в санкционные списки Евросоюза в начале июня.

В московском Беляево полностью закрасили мурал со стихограммой «АЯ» Дмитрия Пригова. Посмотрите, как теперь выглядит выбеленный в ходе капремонта торец здания.

Пользователи смогут купить виртуальную одежду Balenciaga и Prada для своих аватаров в сервисах Meta (запрещена в России). Магазин с ней будет запущен на следующей неделе в США, Канаде, Мексике и Таиланде.

На суде в Лондоне Кевин Спейси отказался признать вину в сексуальном насилии над тремя мужчинами, выдвинувшими против него обвинения. По словам адвоката, актер «вернулся в Великобританию, чтобы доказать свою невиновность».

Гай Ричи поставит киноверсию мультфильма Disney «Геркулес». Режиссер снимет картину по сценарию, первый вариант которого написал Дэйв Каллахэм — автор картины «Шан-Чи и легенда десяти колец».

К музыкальным новостям. Новые студийные альбомы выпустили Foals, Logic, Perfume Genius и Hercules and Love Affair. А Brockhampton поделились кавером на «Hollywood Swinging» фанк-легенд Kool & the Gang.