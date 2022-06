Perfume Genius выпустил шестой альбом «Ugly Season»

Американский инди-музыкант Perfume Genius (настоящее имя — Майк Адреас) выпустил новую пластинку «Ugly Season». Послушать ее можно здесь.

Это одна из самых экспериментальных записей Адреаса, особенно в сравнении с его предыдущей поп-работой «Set My Heart On Fire Immediately». В новом альбоме нашлось место абстрактным фортепианным номерам без вокала («Scherzo»), вариациям на тему индастриала («Hellbent») и девятиминутным психоделическим трекам («Eye in the Wall»).