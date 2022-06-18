Пользователи смогут купить виртуальную одежду Balenciaga и Prada для своих аватаров в сервисах Meta*

Balenciaga, Prada и Thom Browne — первые бренды, чью цифровую одежду пользователи смогут приобрести для своих аватаров в сервисах Meta*: Instagram*, Facebook* и Messenger*. Об этом сообщает Business of Fashion.

Магазин с виртуальными вещами будет запущен в США, Канаде, Мексике и Таиланде 20 июня. Цены на предметы пока неизвестны.

Эта инициатива — один из шагов Марка Цукерберга на пути к созданию метавселенной, трехмерного цифрового пространства, в котором виртуальный и реальный миры связаны с помощью AR- и VR-технологий.

В понимании Цукерберга, метавселенная неизбежно придет на смену плоскому двумерному интернету. «Можно будет ощутить себя присутствующим в этой онлайн-вселенной вместе с другими людьми и делать то, что было бы невозможно на простой интернет-странице в 2D. Например, совместно танцевать или делать зарядку», — заявил он в октябре 2021 года.