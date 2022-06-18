Пользователи смогут купить виртуальную одежду Balenciaga и Prada для своих аватаров в сервисах Meta*

Balenciaga, Prada и Thom Browne — первые бренды, чью цифровую одежду пользователи смогут приобрести для своих аватаров в сервисах Meta*: Instagram*, Facebook* и Messenger*. Об этом сообщает Business of Fashion.
Магазин с виртуальными вещами будет запущен в США, Канаде, Мексике и Таиланде 20 июня. Цены на предметы пока неизвестны.
Эта инициатива — один из шагов Марка Цукерберга на пути к созданию метавселенной, трехмерного цифрового пространства, в котором виртуальный и реальный миры связаны с помощью AR- и VR-технологий.
В понимании Цукерберга, метавселенная неизбежно придет на смену плоскому двумерному интернету. «Можно будет ощутить себя присутствующим в этой онлайн-вселенной вместе с другими людьми и делать то, что было бы невозможно на простой интернет-странице в 2D. Например, совместно танцевать или делать зарядку», — заявил он в октябре 2021 года.
Для покупки будут доступны узнаваемые вещи каждого из брендов: объемная толстовка, широкие рваные джинсы и костюм в гоночной стилистике Balenciaga, анорак и шорты из линейки Prada Linea Rossa, топ Prada с треугольным лого, а также костюмы узкого кроя Thom Browne с фирменными четырьмя полосками.
Balenciaga активно работает с темой трехмерных цифровых миров и метавселенных. В сентябре 2021 года бренд выпустил коллекцию для онлайн-игры (а вернее, цифровой вселенной) Fortnite: в нее вошли как виртуальные вещи, так и их реальные версии — оба варианта были доступны для покупки.
В ноябре того же года стало известно, что Balenciaga хочет производить VR-шлемы, программное обеспечение и умные очки. Бренд подал заявление на регистрацию новых товаров в патентное бюро США.
Сама идея метавселенных родилась из мира игр. По оценке Bloomberg, пользователи тратят на покупки предметов в играх более 100 млрд долларов в год. Финансовая компания Morgan Stanley прогнозирует, что метавселенные, игры и все цифровые источники могут принести одной только индустрии люкса дополнительные 50 млрд долларов к концу десятилетия.
Ряд экспертов прогнозирует, что к 2030 году бóльшая часть людей будет вовлечена в метавселенные в той или иной степени, а устройства дополненной реальности могут стать так же распространены, как сейчас смартфоны.
*Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена. Instagram и Facebook (включая сервис Messenger) запрещены на территории России.