перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
L’One представит на Moscow Jazz Festival специальную программу в стиле джаз-рэпа 12:39
Eric Hernandez/YouTube
Пользователи смогут купить виртуальную одежду Balenciaga и Prada для своих аватаров в сервисах Meta* 12:13
Ростуризм: стандарт «все включено» начнет действовать в российских отелях в 2023 году 11:09
Приложения Газпромбанка и Московского кредитного банка исчезли из App Store 9:49
Литва запретила транзит подсанкционных товаров в Калининград по железной дороге 8:57
SKVR/YouTube
Гай Ричи станет режиссером нового фильма студии Disney — киноверсии мультфильма «Геркулес» 2:25
Кевин Спейси отказался признать вину в сексуальном насилии против трех мужчин в Великобритании 1:15
В Минпромторге задумали возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа» 0:19
Более половины российских мужчин готовы уйти в декретный отпуск вместо жены Вчера в 23:56
Вышел трейлер хоррора «Хорошая мадам» от продюсера «Бабадука» Вчера в 23:06
Steve Jurvetson / Wikimedia Commons
SpaceX уволил сотрудников, которые раскритиковали поведение Илона Маска в интернете Вчера в 23:06
В App Store появилась стоимость платной подписки в Telegram Вчера в 22:44
Содержание соли в Азовском море достигло рекордных показателей — и это плохо Вчера в 22:08
Николь Кидман сыграет главную роль в триллере «Холланд, Мичиган» Вчера в 21:34
Против Илона Маска подали иск о мошенничестве на 258 млрд долларов из‑за криптовалюты Dogecoin Вчера в 21:15
Chance the Rapper выпустил клип «The Highs & The Lows», это совместная работа с Joey Bada$$ Вчера в 20:55
Из соцсетей Саши Скула
Умер рэпер Саша Скул. Ему было 33 года Вчера в 20:46
Razorlight вернулись с треком «Call Me Junior» — первым за 2 года Вчера в 20:20
Украина вводит визовый режим для россиян, Бейонсе выпустит альбом и другие новости дня
Вчера в 20:06 дайджест
Финляндия запретила физлицам ввозить на территорию страны топливо из России Вчера в 19:52

Пользователи смогут купить виртуальную одежду Balenciaga и Prada для своих аватаров в сервисах Meta*

Денис Ламехов
Сегодня в 12:13

Balenciaga, Prada и Thom Browne — первые бренды, чью цифровую одежду пользователи смогут приобрести для своих аватаров в сервисах Meta*: Instagram*, Facebook* и Messenger*. Об этом сообщает Business of Fashion.

Магазин с виртуальными вещами будет запущен в США, Канаде, Мексике и Таиланде 20 июня. Цены на предметы пока неизвестны.

Эта инициатива — один из шагов Марка Цукерберга на пути к созданию метавселенной, трехмерного цифрового пространства, в котором виртуальный и реальный миры связаны с помощью AR- и VR-технологий.

В понимании Цукерберга, метавселенная неизбежно придет на смену плоскому двумерному интернету. «Можно будет ощутить себя присутствующим в этой онлайн-вселенной вместе с другими людьми и делать то, что было бы невозможно на простой интернет-странице в 2D. Например, совместно танцевать или делать зарядку», — заявил он в октябре 2021 года.

© Eric Hernandez/YouTube

Для покупки будут доступны узнаваемые вещи каждого из брендов: объемная толстовка, широкие рваные джинсы и костюм в гоночной стилистике Balenciaga, анорак и шорты из линейки Prada Linea Rossa, топ Prada с треугольным лого, а также костюмы узкого кроя Thom Browne с фирменными четырьмя полосками.

Balenciaga активно работает с темой трехмерных цифровых миров и метавселенных. В сентябре 2021 года бренд выпустил коллекцию для онлайн-игры (а вернее, цифровой вселенной) Fortnite: в нее вошли как виртуальные вещи, так и их реальные версии — оба варианта были доступны для покупки.

В ноябре того же года стало известно, что Balenciaga хочет производить VR-шлемы, программное обеспечение и умные очки. Бренд подал заявление на регистрацию новых товаров в патентное бюро США.

Сама идея метавселенных родилась из мира игр. По оценке Bloomberg, пользователи тратят на покупки предметов в играх более 100 млрд долларов в год. Финансовая компания Morgan Stanley прогнозирует, что метавселенные, игры и все цифровые источники могут принести одной только индустрии люкса дополнительные 50 млрд долларов к концу десятилетия.

Ряд экспертов прогнозирует, что к 2030 году бóльшая часть людей будет вовлечена в метавселенные в той или иной степени, а устройства дополненной реальности могут стать так же распространены, как сейчас смартфоны.

*Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена. Instagram и Facebook (включая сервис Messenger) запрещены на территории России.

События недели на afisha.ru
исторический
Холодное золото
Остросюжетный исторический вестерн про чекистов
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить