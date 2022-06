Foals выпустили седьмой альбом «Life Is Yours»

Всего в треклист вошли 11 композиций, включая представленный в ноябре 2021 года сингл «Wake Me Up» и февральский «2am».

«Life Is Yours» — первый релиз группы после выхода двухчастной пластинки «Everything Not Saved Will Be Lost» в 2019-м. В том же году увидел свет альбом ремиксов на треки из первой части.

Предлагаем перечитать архивное интервью «Афиши Daily» с вокалистом Foals Яннисом Филиппакисом. Музыкант дал его в преддверии выступления группы на Пикнике «Афиши» в 2017 году.