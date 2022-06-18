Приложения Газпромбанка и Московского кредитного банка исчезли из App Store. На это обратил внимание «Коммерсант».

Газпромбанк сообщил, что «прорабатывает альтернативные варианты, чтобы в скором времени восстановить работоспособность» сервиса. Ранее установленная последняя версия приложения продолжит работать, уверяют в кредитной организации.

Пользователям рекомендуют не удалять уже установленные приложения — в банке подчеркивают, что установить их вновь не выйдет. В Google Play и Huawei AppGallery все приложения Газпромбанка по-прежнему доступны.

В Московском кредитном банке пока публично не комментировали ситуацию. 3 июня Евросоюз внес кредитную организацию в санкционный список и постановил отключить ее от SWIFT.

Газпромбанк с 2014 года находится под секторальными санкциями США и Евросоюза, в марте 2022-го ограничения против него ввела Великобритания.