Американская группа Hercules and Love Affair опубликовала свой пятый альбом «In Amber». Послушать его можно здесь.
В треклист вошли 12 композиций. Несколько из них были записаны при участии певицы Anohni, также известной как Энтони Хегарти из группы Antony and the Johnsons. Ранее она уже сотрудничала с коллективом — треки с ее вокалом появились на дебютной пластинке Hercules & Love Affair с одноименным названием.
В новом альбоме гораздо меньше привычных для группы хауса, диско и техно, но множество медленных и мрачных номеров, акустических, фортепианных и исполненных в электрических аранжировках.
Первый полноформатник Hercules and Love Affair «Hercules and Love Affair» увидел свет в 2008 году. За ним последовали пластинки «Blue Songs» (2011), «The Feast of the Broken Heart» (2014) и «Omnion» (2017).