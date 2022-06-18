Американская группа Hercules and Love Affair опубликовала свой пятый альбом «In Amber». Послушать его можно здесь.

В треклист вошли 12 композиций. Несколько из них были записаны при участии певицы Anohni, также известной как Энтони Хегарти из группы Antony and the Johnsons. Ранее она уже сотрудничала с коллективом — треки с ее вокалом появились на дебютной пластинке Hercules & Love Affair с одноименным названием.