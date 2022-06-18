В московском Беляево полностью закрасили стихограмму «АЯ». Вот как теперь выглядит торец здания

Мурал со стихограммой «АЯ» Дмитрия Пригова , нарисованный на торце жилого дома в московском районе Беляево, был полностью закрашен. Об этом «Афише Daily» рассказал автор телеграм-канала «Это Беляево» Кирилл Головкин.

В разговоре с «Афишей Daily» краеведка Анна Горская отметила, что активисты хотят добиться восстановления стихограммы после завершения ремонтных работ. «Мы договорились, что швы будут ремонтироваться, все будет замазано, но потом граффити будет нарисовано заново, и контракт по восстановлению будет заключен с тем, кто его наносил», — сказала она.

По ее словам, Фонд капитального ремонта сохранил договор о восстановлении мурала, несмотря на желание подрядчика по капремонту расторгнуть его. «Единственное, чего мы хотим, — заставить управу зарегистрировать этот мурал и заново его нанести. Я думаю, что они могут найти 800 тысяч на то, чтобы восстановить граффити, для Москвы это небольшие деньги», — добавила Горская.

Мурал был расположен на торце дома по адресу улица Профсоюзная, 102/47, рядом с метро «Беляево». Граффити было создано в 2014 году художником Сергеем Овсейкиным, во время фестиваля «Лучший город Земли», который проводил Департамент культуры города Москвы. В основе рисунка — стихограмма «АЯ» поэта и художника-концептуалиста Дмитрия Пригова, который жил в Беляево и создавал в своих произведениях поэтический образ района.

Впервые мурал оказался под угрозой уничтожения из‑за капитального ремонта в мае 2020 года. Тогда местным жителям и активистам удалось сохранить работу. Управа района Коньково начала процедуру принятия мурала на баланс, а главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов обратился с официальным письмом в столичный Департамент ЖКХ с рекомендацией оставить изображение.

Как уточняет «Горький», осенью 2020-го активистов заверили, что, если мурал все же закрасят в ходе капремонта, подрядчик официально заключит с автором работы договор на создание новой стихограммы.