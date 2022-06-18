Глава украинской делегации допустил возобновление переговоров с Россией к августу

Глава украинской делегации Давид Арахамия допустил возобновление мирных переговоров с Россией к августу. Об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки»*.

Арахамия рассчитывает, что к августу позиция Украины изменится, и Киев будет говорить с позиции силы. По его словам, именно в это время стоит ждать контрнаступления.

Глава украинских переговорщиков называет «минимально жизнеспособной договоренностью» возврат российских войск к позициям, на которых они были до 24 февраля. Это, по его мнению, может произойти либо благодаря контрнаступлению, либо, если «российские войска сами уйдут».

«Мы никогда не примем потерю территории, это юридически невозможно, но мы можем рассмотреть политическое соглашение, подобное тому, которое мы предлагали к рассмотрению в Стамбуле. Таким образом, мы бы не поднимали вопрос Крыма на протяжении определенного количества лет, например. Таким образом, договоренность была бы достигнута не военным, а дипломатическим и политическим путем, а это было бы уже компромиссом», — сказал Арахамия.

Он также сказал, что большинство договоренностей с российской стороной были достигнуты через Романа Абрамовича. Предприниматель работал над согласованием гуманитарных коридоров из Мариуполя, Бердянска, Запорожья, Бучи и Макарова, севера Киевской и Черниговской областей.

По словам Арахамии, когда ему требуется быстрое решение по какому‑либо вопросу он связывается именно с Абрамовичем, поскольку у него «есть прямой доступ к Путину». При этом миллиардер не всегда добивается успеха, отметил глава украинских переговорщиков.

На заявление Арахамии о возможном возобновлении переговоров к августу ответил в своем телеграм-канале зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев: «Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить».

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