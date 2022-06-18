Американский рэпер Logic (настоящее имя — Роберт Брайсон Холл) выпустил альбом «Vinyl Days» — шестой в своей дискографии и первый после возвращения в музыкальную среду. Пластинку можно послушать здесь.

В записи приняли участие лидер Wu-Tang Clan RZA, экс-участник Gang Starr DJ Premier, его соратник по проекту PRhyme Royce da 5'9'', а также Action Bronson, The Game и другие музыканты.

У пластинки протяженный хронометраж (что характерно для работ Холла) — 1 час 11 минут. В треклист вошли рекордные 30 композиций.