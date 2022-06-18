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Logic опубликовал первую пластинку после возвращения в музыку. Среди гостей — RZA и Wiz Khalifa

Денис Ламехов
Сегодня в 14:46

Американский рэпер Logic (настоящее имя — Роберт Брайсон Холл) выпустил альбом «Vinyl Days» — шестой в своей дискографии и первый после возвращения в музыкальную среду. Пластинку можно послушать здесь.

В записи приняли участие лидер Wu-Tang Clan RZA, экс-участник Gang Starr DJ Premier, его соратник по проекту PRhyme Royce da 5'9'', а также Action Bronson, The Game и другие музыканты.

У пластинки протяженный хронометраж (что характерно для работ Холла) — 1 час 11 минут. В треклист вошли рекордные 30 композиций.

Первый тизер «Vinyl Days» Logic опубликовал в феврале — это был отрывок из песни «Breath Control», зачитанный живьем. На альбоме этот трек совместно с ним исполняет Wiz Khalifa.

После публикации тизера увидели свет синглы «Tetris», «Decades» и «Orville». Название последнего — отсылка к фантастическому сериалу Сета МакФарлейна «Орвилл», пародирующему «Звездный путь».

В 2020-м музыкант заявил, что вышедшая в июле того же года пластинка «No Pressure» станет последней в его карьере, однако затем вернулся к написанию музыки и уже спустя год начал публиковать новые записи.

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