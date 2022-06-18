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Ростуризм: стандарт «все включено» начнет действовать в российских отелях в 2023 году

Денис Ламехов
Сегодня в 11:09

Стандарты «все включено» и «ультра все включено» начнут действовать в российских отелях в 2023 году, рассказала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Ее слова передает ТАСС.

Стандарты этих услуг для отелей с любым количество звезд уже разработаны, до конца 2022 года они будут утверждены, рассказала руководительница Ростуризма.

Среди требований — наличие на территории отеля нескольких ресторанов, включая один круглосуточный, детской анимации, отдельных детских комнат, теплых бассейнов.

Догузова добавила: «Работа по стандартизации очень важна для повышения общего качества услуг в туризме». Критерии соответствия были определены с опорой на «лучший мировой опыт», сообщает агентство.

О разработке стандартов стало известно еще в марте 2021 года. Тогда в рамках системы «все включено» в стране работали 10–15% отелей на курортах Черного моря.

В Ростуризме уточняли, что российские отели по-разному трактуют систему «все включено». В одном случае такой формат предполагает пять приемов пищи в день, в другом — есть можно в любое время суток; одни отели включают в стоимость алкоголь, другие — нет.

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