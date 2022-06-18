В Минпромторге задумали возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа»

В России планируют возродить советские автомобильные бренды «Волга» и «Победа». Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу «РБК».

Мантуров рассказал, что «у коллег есть планы возрождения, например, бренда „Волга“ или „Победа“, или и то, и то». Он отметил, что проект может быть реализован на разных площадках. Точные сроки запуска производства глава Минпромторга не указал.

В СССР автомобили ГАЗ-М-20 «Победа» выпускались с 1946 по 1958 годы на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Там же с 1956 года собирали «Волги».

В 2008 году в России уже планировали выпускать автомобили Volga Siber, но проект закрыли из‑за низкого спроса на машины. Недавно мэр Москвы анонсировал запуск производства автомобилей под брендом «Москвич».