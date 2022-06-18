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Литва запретила транзит подсанкционных товаров в Калининград по железной дороге

Денис Ламехов
Сегодня в 8:57

Руководство литовского железнодорожного оператора уведомило власти Калининградской области о запрете на транзит подсанкционных товаров по железной дороге в регион и из него. Об этом сообщает РБК со ссылкой на областного губернатора Антона Алиханова.

Запрет вступил в силу с полуночи 18 июня. «По нашим предварительным оценкам, [ограничения коснутся] от 20% до 40% номенклатуры, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России. Это строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных для строительства и производства», — заявил Алиханов.

Губернатор назвал такой шаг «попыткой удушения» Калининградской области и заявил, что запрет нарушает протоколы по вступлению стран Балтии в Европейский союз и правила свободного транзита.

Алиханов добавил, что решение литовской стороны потребует оперативной постановки на линию «Усть-Луга — Балтийск» (Соединяет Ленинградскую и Калининградскую области) новых грузовых судов. «Мы уже работаем с Минтрансом, РЖД, Росморпортом, МИД», — сообщил глава региона.

Запрет на импорт в Европейский союз цемента, древесины угля и ряда других товаров вошел в пятый пакет санкций ЕС против России. Он был утвержден 8 апреля. 15 марта Евросоюз запретил поставки стали и железа из России.

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