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Гай Ричи станет режиссером нового фильма студии Disney — киноверсии мультфильма «Геркулес»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:25

Британский режиссер Гай Ричи, известный по фильмам «Карты, деньги, два ствола» и «Джентльмены», станет режиссером нового фильма студии Disney. Он поставит киноверсию мультфильма «Геркулес», сообщили Deadline и Variety.

Работой над картиной займется продакшн-компания AGBO Джо и Энтони Руссо, выпустившая «Мстителей: Финал». Первый вариант сценария написал Дэйв Каллахэм («Шан-Чи и легенда десяти колец»), его текст будут дорабатывать другие авторы.

В данный момент AGBO занимается поиском сценаристов для проекта. Им предстоит адаптировать оригинальный мультфильм 1997 года, режиссерами которого выступали Рон Клементс и Джон Маскер.

Анимационная картина представляла собой мюзикл, саундтреки для него написал Алан Менкен, работавший также над «Русалочкой», «Красавицей и чудовищем», «Покахонтас» и «Алладином».

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