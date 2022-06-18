перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Чебоксарах мужчины повредили Z-инсталляцию. На них завели уголовное дело 19:30
Борис Джонсон: Украине нужно дать шанс провести «Евровидение» в следующем году 18:14
Планы по возрождению «Волги», новые альбомы Foals, Logic и другие новости дня
17:45 дайджест
Минцифры запустит онлайн-сервис для купли-продажи автомобилей 17:27
Brockhampton выпустили кавер на «Hollywood Swinging» фанк-легенд Kool & the Gang 16:57
В московском Беляево полностью закрасили стихограмму «АЯ». Вот как теперь выглядит торец здания 16:13
Hercules and Love Affair выложили альбом «In Amber» — первый с 2017 года 15:50
Глава украинской делегации допустил возобновление переговоров с Россией к августу 15:28
Logic/YouTube
Logic опубликовал первую пластинку после возвращения в музыку. Среди гостей — RZA и Wiz Khalifa 14:46
«Дикая мята» стартовала после двух лет переносов. Первый день собрал почти 20 тыс. зрителей 14:24
Perfume Genius выпустил шестой альбом «Ugly Season» 13:44
Напитки Coca-Cola смогут завозить в Россию по параллельному импорту 13:11
L’One представит на Moscow Jazz Festival специальную программу в стиле джаз-рэпа 12:39
Eric Hernandez/YouTube
Пользователи смогут купить виртуальную одежду Balenciaga и Prada для своих аватаров в сервисах Meta* 12:13
Ростуризм: стандарт «все включено» начнет действовать в российских отелях в 2023 году 11:09
Приложения Газпромбанка и Московского кредитного банка исчезли из App Store 9:49
Литва запретила транзит подсанкционных товаров в Калининград по железной дороге 8:57
SKVR/YouTube
Гай Ричи станет режиссером нового фильма студии Disney — киноверсии мультфильма «Геркулес» 2:25
Кевин Спейси отказался признать вину в сексуальном насилии против трех мужчин в Великобритании 1:15
В Минпромторге задумали возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа» 0:19

Brockhampton выпустили кавер на «Hollywood Swinging» фанк-легенд Kool & the Gang

Денис Ламехов
Сегодня в 16:57

Американская хип-хоп-группа Brockhampton выпустила кавер на композицию фанк- и соул-группы Kool & the Gang «Hollywood Swinging», в оригинале выпущенную в 1974 году. Ее можно послушать здесь.

Песня — часть саундтрека к анимационному фильму «Миньоны: Грювитация». Звуковую дорожку к ленте спродюсировал Джек Антонофф, ранее работавший с Ланой Дель Рей, Лорд и Тейлор Свифт.

По большей части она будет состоять из каверов на композиции 1970-х — действие мультфильма разворачивается в этот период. Премьера ленты состоялась 1 июня. Целиком саундтрек еще не вышел на стриминговых платформах.

В нем Кэролайн Полчаек перепевает Нэнси Синатру, Фиби Бриджерс — группу The Carpenters, а лидер Wu-Tang Clan RZA исполняет трек «Kung Fu Suite». Кроме того, в звуковую дорожку вошла записанная Дайаной Росс и Tame Impala композиция «Turn Up the Sunshine».

Brockhampton объявили, что уходят на «бессрочный перерыв» после апрельского выступления на фестивале Coachella. После этого лидер группы Кевин Эбстракт сообщил, что финальный альбом коллектива увидит свет в 2022 году.

Всего музыканты успели выпустить шесть пластинок. «Roadrunner: New Light, New Machine», последняя из них к текущему моменту, вышла в 2021-м.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Нэнси Синатра
Дайана Росс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить