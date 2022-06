Brockhampton выпустили кавер на «Hollywood Swinging» фанк-легенд Kool & the Gang

Американская хип-хоп-группа Brockhampton выпустила кавер на композицию фанк- и соул-группы Kool & the Gang «Hollywood Swinging», в оригинале выпущенную в 1974 году. Ее можно послушать здесь.

Песня — часть саундтрека к анимационному фильму «Миньоны: Грювитация». Звуковую дорожку к ленте спродюсировал Джек Антонофф, ранее работавший с Ланой Дель Рей, Лорд и Тейлор Свифт.

По большей части она будет состоять из каверов на композиции 1970-х — действие мультфильма разворачивается в этот период. Премьера ленты состоялась 1 июня. Целиком саундтрек еще не вышел на стриминговых платформах.

В нем Кэролайн Полчаек перепевает Нэнси Синатру, Фиби Бриджерс — группу The Carpenters, а лидер Wu-Tang Clan RZA исполняет трек «Kung Fu Suite». Кроме того, в звуковую дорожку вошла записанная Дайаной Росс и Tame Impala композиция «Turn Up the Sunshine».