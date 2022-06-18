Brockhampton выпустили кавер на «Hollywood Swinging» фанк-легенд Kool & the Gang

Американская хип-хоп-группа Brockhampton выпустила кавер на композицию фанк- и соул-группы Kool & the Gang «Hollywood Swinging», в оригинале выпущенную в 1974 году. Ее можно послушать здесь.
Песня — часть саундтрека к анимационному фильму «Миньоны: Грювитация». Звуковую дорожку к ленте спродюсировал Джек Антонофф, ранее работавший с Ланой Дель Рей, Лорд и Тейлор Свифт.
По большей части она будет состоять из каверов на композиции 1970-х — действие мультфильма разворачивается в этот период. Премьера ленты состоялась 1 июня. Целиком саундтрек еще не вышел на стриминговых платформах.
В нем Кэролайн Полчаек перепевает Нэнси Синатру, Фиби Бриджерс — группу The Carpenters, а лидер Wu-Tang Clan RZA исполняет трек «Kung Fu Suite». Кроме того, в звуковую дорожку вошла записанная Дайаной Росс и Tame Impala композиция «Turn Up the Sunshine».
Brockhampton объявили, что уходят на «бессрочный перерыв» после апрельского выступления на фестивале Coachella. После этого лидер группы Кевин Эбстракт сообщил, что финальный альбом коллектива увидит свет в 2022 году.
Всего музыканты успели выпустить шесть пластинок. «Roadrunner: New Light, New Machine», последняя из них к текущему моменту, вышла в 2021-м.