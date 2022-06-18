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Кевин Спейси отказался признать вину в сексуальном насилии против трех мужчин в Великобритании

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:15

Американский актер Кевин Спейси «решительно отрицает» свою вину в сексуальном насилии в отношении трех мужчин, которые выдвинули обвинения против него в Великобритании. Об этом сообщил Associated Press.

Артист, известный по фильму «Красота по-американски» и сериалу «Карточный домик», предстал перед судом в Лондоне. Спейси может быть привлечен к ответственности по пяти обвинениям.

По словам адвоката Патрика Гиббса, актер «вернулся в Великобританию, чтобы доказать свою невиновность». «Ему необходимо ответить на эти обвинения, если он хочет продолжать жить своей жизнью», — добавил юрист.

Спейси освободили под залог до следующего заседания по делу в Королевском суде Саутварка — оно назначено на 14 июля.

Об обвинениях Спейси в сексуальном насилии стало известно в конце мая. Актера обвинили в инцидентах, которые якобы произошли в 2005, 2008 и 2013 годах в Лондоне и графстве Глостершир.

Ранее Спейси уже обвиняли в домогательствах, причем сразу в нескольких странах. Первым о харассменте со стороны актера рассказал его коллега Энтони Рэпп в 2017 году. Спейси заявил, что не помнит произошедшего, однако попросил прощения на случай, если действительно вел себя неподобающе.

Позднее более 30 других мужчин присоединились к обвинениям в аналогичных преступлениях, среди них был режиссер Тони Монтана и члены труппы театра, которым руководил Спейси. По одному эпизоду было возбуждено уголовное дело. Актер не признал вины. В 2019 году дело закрыли, а со Спейси сняли обвинения.

На прошлой неделе в сети появился трейлер фильма «Peter Five Eight» — одного из первых кинопроектов Спейси после обвинений. Также на экраны скоро выйдет лента Франко Неро «Человек, который нарисовал Бога» с участием актера. Кроме того, недавно стало известно, что Спейси снимется в исторической драме о хане Батые «1242: Выход на запад».

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