Напитки Coca-Cola смогут завозить в Россию по параллельному импорту

Продукцию Coca-Cola можно спокойно завозить в Россию по механизму параллельного импорта. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

«Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?», — сказал он в интервью ТАСС на ПМЭФ.

При этом запчасти для авиатехники по параллельному импорту завести не получится, а вот для машин — возможно. «Есть огромные склады запчастей — коробок передач, масляных фильтров и так далее, которые не учитываются в единых базах данных. А на Ближнем Востоке расположены целые хабы многих автомобильных компаний по запчастям», — пояснил бизнес-омбудсмен.

Пару дней назад Coca-Cola объявила, что прекратит производство и продажи на российском рынке. Последнее произойдет, когда запасы продукции в стране будут исчерпаны.

В России у Coca-Cola действуют десять заводов — в Москве, Подмосковье, Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Компания выпускает в стране напитки под брендами Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, BonAqua, «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя семья», Innocent и другую продукцию.