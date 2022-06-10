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Кадр из сериала «Шмигадун!»
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ЦБ снизил ставку до 9,5%, Joji выпустил клип «Glimpse of Us» и другие новости дня
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Andrew Toth/Getty Imagine
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Передачу Бориса Гребенщикова сняли с эфира после звонка из прокуратуры и травли в «Z-пабликах» 16:02
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ЦБ снизил ставку до 9,5%, Joji выпустил клип «Glimpse of Us» и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:39

Банк России снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9,5%. Следующее заседание, на котором регулятор решит, снижать ли ставку еще сильнее, запланировано на 22 июля 2022 года.

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли и его помощники покинули красно-белых по не зависящим от клуба причинам. Новым главным тренером назначен испанец Гильермо Абаскаль.

В московском аэропорту Домодедово задержали бывшего замглавы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа столицы Олега Митволя. Его подозревают в хищении 900 млн рублей, выделенных на строительство красноярского метро.

Суд Москвы оштрафовал на 60 тыс. рублей журналиста «Новой газеты» Илью Азара за дискредитацию ВС РФ. Поводом для возбуждения административного дела стал пост журналиста в Facebook (запрещен в России) про Украину.

Передачу «Аэростат» Бориса Гребенщикова, которая в конце мая перестала выходить на «Радио Россия» и должна была появиться на «Нашем радио», сняли с эфира. После анонса передачи Гребенщикова начали травить в «Z-пабликах», а затем на радиостанцию позвонили из прокуратуры.

На 66-м году жизни умерла певица Джули Круз. С 2018 года артистка страдала от волчанки и хронических болей. Круз наиболее известна по композиции «Falling», которая была использована в качестве темы к сериалу Дэвида Линча «Твин Пикс».

Джон Сина встретился в Нидерландах со своим поклонником — 19-летним Мишей Рогожиным с синдромом Дауна. Подросток был вынужден уехать из Мариуполя вскоре после начала «спецоперации». Мама Миши мотивировала его на переезд, пообещав, что в конце пути их будет встречать звезда WWE.

Традиционная музыкальная пятница. Новые альбомы вышли у Антохи МС и XXXTentacion. Свежие треки представили Tyler, The Creator и Фаррелл Уильямс, Kid Cudi и Лиззо.

У Joji вышел новый клип «Glimpse of Us» — это его первая работа с 2020 года, когда увидела свет пластинка «Nectar». Песня посвящена сложному окончанию романтических отношений, а видео состоит из нарезки любительских документальных съемок.

В 2023 году выйдет многопользовательская игра The Last of Us Multiplayer. Она станет спин-оффом The Last of Us. По словам разработчиков, игра настолько превзошла ожидания авторов, что ее решили выпустить как отдельный релиз.

«Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта стал самым кассовым фильмом компании A24. Лента обогнала по сборам «Реинкарнацию» Ари Астера, собрав в прокате 80,9 млн долларов при бюджете в 25 млн.

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