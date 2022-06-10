Вышел посмертный сборник треков XXXTentacion «Look at Me: The Album»

Альбом разделен на две части. Первая посвящена 11 ранним композициям музыканта, ранее появлявшимся лишь на SoundCloud. Среди них — «Never» и «King of the Dead». Во вторую часть вошли хиты артиста, например «Look at Me!», «Sad!» и «Jocelyn Flores», а также увидевший свет в конце мая совместный трек с Канье Уэстом «True Love» .

На музыкальных площадках появилась третья посмертная пластинка американского хип-хоп-музыканта XXXTentacion — сборник треков «Look at Me: The Album». Его можно послушать здесь .

«Look at Me: The Album» — саундтрек к документальному проекту стримингового сервиса Hulu «Взгляни на меня: XXXTentacion». Его трейлер был опубликован 18 мая, а сама лента вышла спустя восемь дней.

Музыкант был застрелен в 2018 году в американском штате Флорида. Полицейские задержали четырех подозреваемых — Дедрика Уилльямса, Майкла Ботрайта, Трейвона Ньюсома и Роберта Аллена. Им предъявлены обвинения в убийстве, приговоры еще не вынесены. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым, — пожизненный срок без возможности освобождения или смертная казнь.

При жизни XXXTentacion выпустил пластинки «17» (2017) и «?» (2018). Альбомы «Skins» (2018) и «Bad Vibes Forever» (2019) стали посмертными.