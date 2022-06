Вышел посмертный сборник треков XXXTentacion «Look at Me: The Album»

На музыкальных площадках появилась третья посмертная пластинка американского хип-хоп-музыканта XXXTentacion — сборник треков «Look at Me: The Album». Его можно послушать здесь.

Альбом разделен на две части. Первая посвящена 11 ранним композициям музыканта, ранее появлявшимся лишь на SoundCloud. Среди них — «Never» и «King of the Dead». Во вторую часть вошли хиты артиста, например «Look at Me!», «Sad!» и «Jocelyn Flores», а также увидевший свет в конце мая совместный трек с Канье Уэстом «True Love».