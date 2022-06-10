перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
WWD: 80% модных брендов не раскрывают поставщиков. Они могут нарушать права человека на производстве 19:52
Мила Кунис запустила развлекательную франшизу Armored Kingdom. В нее войдут комиксы, игры и фильмы 19:00
Vishnu R Nair/Unsplash
В «Главклубе» пройдет фестиваль PunkRupor-2022. В программе — Anacondaz и «Казускома» 18:52
Лиззо опубликовала новую песню из грядущего альбома «Grrrls» 18:06
Журналиста Илью Азара оштрафовали на 60 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ 17:58
Kid Cudi выложил трек «Do What I Want» — первый в рамках проекта «Entergalactic» 17:57
Глава Роскосмоса: увлечение «электронным прогрессом» поставит западную цивилизацию на колени 17:48
Andrew Toth/Getty Imagine
Умерла певица Джули Круз, исполнившая музыкальную тему сериала «Твин Пикс» 17:09
WSJ: потери зарубежных бизнесов в России на фоне санкций превысили 59 млрд долларов 16:54
«Я не могу забрать вас всех»: на американца из кустов выпрыгнула дюжина котят. Ролик завирусился 16:51
«Все везде и сразу» стал самым прибыльным фильмом компании A24 16:19
Передачу Бориса Гребенщикова сняли с эфира после звонка из прокуратуры и травли в «Z-пабликах» 16:02
Россия осталась лидером по оформлению шенгенских виз среди третьих стран 15:45
Пресс-материалы
Команда «Художественного» откроет летний кинотеатр во дворе бара «Стрелка» 15:13
Антоха MC несет летнее настроение на своем новом мини-альбоме 14:45
Минэкономразвития отказалось исключать H&M и Zara из списка системообразующих предприятий 14:43
Посмотрите, как Юэн МакГрегор отвечает на вопросы про «Оби-Вана», пытаясь справиться с бандой щенков 14:30
Центробанк снизил ключевую ставку до 9,5% 13:41
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
В Госдуме подготовили законопроект о запрете вывесок на иностранных языках 13:36
Малайзия отменит обязательное применение смертной казни за ряд тяжких преступлений 13:13

Умерла певица Джули Круз, исполнившая музыкальную тему сериала «Твин Пикс»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:09

На 66-м году жизни умерла певица Джули Круз. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на мужа певицы Эдварда Гриннана.

«Она ушла из мира сего на своих условиях, без сожалений. Я играл ей песню „Roam“ группы The B-52’s во время ее перехода. Покойся с миром, любовь моя», — приводит газета слова Гриннана.

В 2018 году у певицы диагностировали волчанку. The Guardian подчеркивает, что она жаловалась на хронические боли.

Джули Круз родилась в Айове в 1956 году. В 1968 году она начала сотрудничать с Дэвидом Линчем над его фильмом «Синий бархат», в котором часто звучит ее совместная песня с Анджело Бадаламенти «Mysteries of Love».

Самой известной песней певицы стала композиция «Falling», которая была использована в качестве темы к культовому сериалу Линча «Твин Пикс». Слова песни для Круз написал сам режиссер.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
детектив
Пропавшая
Джерард Батлер бросается на поиски пропавшей жены
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Джули Круз
Анджело Бадаламенти
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить