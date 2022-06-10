Умерла певица Джули Круз, исполнившая музыкальную тему сериала «Твин Пикс»

На 66-м году жизни умерла певица Джули Круз. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на мужа певицы Эдварда Гриннана.

«Она ушла из мира сего на своих условиях, без сожалений. Я играл ей песню „Roam“ группы The B-52’s во время ее перехода. Покойся с миром, любовь моя», — приводит газета слова Гриннана.

В 2018 году у певицы диагностировали волчанку. The Guardian подчеркивает, что она жаловалась на хронические боли.

Джули Круз родилась в Айове в 1956 году. В 1968 году она начала сотрудничать с Дэвидом Линчем над его фильмом «Синий бархат», в котором часто звучит ее совместная песня с Анджело Бадаламенти «Mysteries of Love».

Самой известной песней певицы стала композиция «Falling», которая была использована в качестве темы к культовому сериалу Линча «Твин Пикс». Слова песни для Круз написал сам режиссер.