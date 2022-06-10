Американский хип-хоп-исполнитель Kid Cudi выпустил трек «Do What I Want». Его можно послушать здесь.
Это первая композиция, опубликованная в рамках проекта «Entergalactic» — музыкального альбома и одноименного анимационного сериала для взрослых, который выйдет на Netflix осенью 2022 года и будет основан на содержании пластинки.
Тизер ленты был опубликован 9 июня. Озвучивают картину сам Кади, а также Тимоте Шаламе, Маколей Калкин, Кристофер Эбботт и Джейден Смит.
Всего музыкант выпустил 8 студийных альбомов: «Man on the Moon: The End of Day» (2009), «Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager» (2010), «Indicud» (2013), «Satellite Flight: The Journey to Mother Moon» (2014), «Speedin' Bullet 2 Heaven» (2015), «Passion, Pain & Demon Slayin'» (2016), совместный с Канье Уэстом «Kids See Ghosts» (2018) и «Man on the Moon III: The Chosen» (2020).