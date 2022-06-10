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Итальянец Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Спартака»

Семён Гудошников
Сегодня в 9:50
Обновлено сегодня в 12:19:

Испанец Гильермо Абаскаль назначен главным тренером московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает РИА «Новости».

Итальянец Паоло Ваноли уходит с поста главного тренера футбольного клуба «Спартак-Москва». Об этом говорится на официальном сайте красно-белых.

Помощники Ваноли также покидают клуб. В «Спартаке» отметили, что итальянский специалист принял непростое решение оставить свой пост по ряду обстоятельств, не зависящих от клуба. В заявлении команды говорится, что Ваноли и «Спартак» расстаются по соглашению сторон.

«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм. Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере» — отметили в клубе.

По информации «Матч ТВ», основной кандидат на замену итальянца — главный тренер сборной России и ФК «Ростов» Валерий Карпин.

В начале июня владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что на Ваноли и спортивного директора клуба Луку Каттани оказывалось давление со стороны итальянских властей. По его словам, на обоих давили «из посольства, из министерства». Посольство Италии эти обвинения отвергло.

49-летний Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Сезон 2021/2022 команда завершила на 10-м месте в Российской премьер-лиге и завоевала Кубок России.

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