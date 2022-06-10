Антоха MC несет летнее настроение на своем новом мини-альбоме

Антоха MC выпустил новый мини-альбом «Летний». На пластинке 4 освежающих и легких трека.

«Я продал камеру GoPro, купил моноколесо и вдруг понял, что мне не хватает легкой новой музыки для летних путешествий по городу на личном негорючем транспорте», — поделился артист.

Над релизом Антоха работал вместе с братом Андреем Кузнецовым (он отвечает за тексты) и музыкальным продюсером Андреем Рыжковым, участвовавшим в сведении песни «Жара».