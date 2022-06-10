Лиззо опубликовала новую песню из грядущего альбома «Grrrls»

Американская певица Лиззо опубликовала песню под названием «Grrrls», которая войдет в грядущий альбом певицы «Special». Послушать ее можно на различных музыкальных стриминговых сервисах.

Трек «Grrrls» спродюсировали Бенни Бланко, Блейк Слаткин, Ilya, Макс Мартин и Поп Вансел. Он посвящен женской дружбе и сильным женщинам, которые поддерживают и вдохновляют друг друга.