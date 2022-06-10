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Лиззо опубликовала новую песню из грядущего альбома «Grrrls»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:06

Американская певица Лиззо опубликовала песню под названием «Grrrls», которая войдет в грядущий альбом певицы «Special». Послушать ее можно на различных музыкальных стриминговых сервисах.

Трек «Grrrls» спродюсировали Бенни Бланко, Блейк Слаткин, Ilya, Макс Мартин и Поп Вансел. Он посвящен женской дружбе и сильным женщинам, которые поддерживают и вдохновляют друг друга.

Пластинка «Special» выйдет 15 июля и станет уже четвертым релизом Лиззо. В альбом войдет помимо «Grrrls» фит с Карди Би «Rumors» и песня «About Damn Time».

После выхода «Special» Лиззо отправится в гастрольный тур по Северной Америке. Кроме того, осенью стриминговый сервис HBO Max выпустит документальный фильм о певице.

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