Лиззо опубликовала новую песню из грядущего альбома «Grrrls»

Американская певица Лиззо опубликовала песню под названием «Grrrls», которая войдет в грядущий альбом певицы «Special». Послушать ее можно на различных музыкальных стриминговых сервисах.
Трек «Grrrls» спродюсировали Бенни Бланко, Блейк Слаткин, Ilya, Макс Мартин и Поп Вансел. Он посвящен женской дружбе и сильным женщинам, которые поддерживают и вдохновляют друг друга.
Пластинка «Special» выйдет 15 июля и станет уже четвертым релизом Лиззо. В альбом войдет помимо «Grrrls» фит с Карди Би «Rumors» и песня «About Damn Time».
После выхода «Special» Лиззо отправится в гастрольный тур по Северной Америке. Кроме того, осенью стриминговый сервис HBO Max выпустит документальный фильм о певице.