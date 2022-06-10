Задержан экс-замглавы Росприроднадзора Митволь. Его подозревают в хищении 900 млн рублей

В московском аэропорту Домодедово 8 мая был задержан бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь. Об этом пишут РБК и РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По их данным, Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. Экс-префекта задержали, когда он попытался вылететь в Дубай.

После задержания Митволя сопроводили в Красноярск. Там суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на месяц.

Уголовное дело на чиновника было заведено в мае. По информации источников РБК, в сентябре 2019 года красноярское «Краевое транспортное управление» заключило контракт с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ») на инженерные изыскания для строительства новых станций красноярского метро.

Митволь с 2018 годя председательствует в совете директоров «Красноярского ТИСИЗа». Следствие считает, что трест выполнил лишь часть работ, а оплату получил в полном размере — 954 млн рублей.

Митволь занимал пост замглавы Росприроднадзора с 2004 по 2009 год. После этого он в течение года был префектом Северного административного округа Москвы. На выборах в Госдуму в 2016 году он возглавлял список партии «Зеленые».