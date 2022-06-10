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GameSpot/YouTube
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Мультиплеерный спин-офф игры The Last Of Us выйдет в 2023 году

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:09

Многопользовательский спин-офф игры The Last Of Us под названием The Last Of Us Multiplayer выйдет в 2023 году. Об этом cообщил NME.

Разработчик оригинальной игры иее сиквела Нил Дракманн рассказал о своей новой работе на Summer Game Fest. Дракманн отметил, что специалисты работали над игрой на протяжении двух лет.

Изначально The Last Of Us Multiplayer не рассматривалась как отдельный релиз, однако в ходе разработки она превзошла первоначальные амбиции авторов. Поэтому ее решили выпустить как отдельный продукт.

Тем не менее, игра остается спин-оффом The Last Of Us, подчеркнул Дракманн. Детали ее сюжета пока, впрочем, остаются секретом. По словам Дракманна, игра будет столь же масштабной, как и и другие проекты Naughty Dog.

The Last of Us (одна из главных игр третьего и четвертого поколения игровой консоли Sony PlayStation) вышла в 2013 году на PlayStation 3 и через год — на PlayStation 4 в виде расширенного переиздания. Игру очень высоко оценили критики и геймеры, а специализированные издания называли ее тогда «игрой года». В 2020 году у игры вышло продолжение, о котором «Афиша Daily» рассказывала подробно.

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