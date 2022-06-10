Журналиста Илью Азара оштрафовали на 60 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 60 тыс. рублей журналиста «Новой газеты» Илью Азара за дискредитацию действий Российской армии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Журналиста признали виновным в правонарушении по части второй статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

В суде подчеркнули, что поводом для возбуждения административного дела стал пост Азара в фейсбуке* про Украину.

Протокол о дискредитации ВС России составили на журналиста еще 6 мая.

*Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.