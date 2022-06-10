Центробанк снизил ключевую ставку до 9,5%

Банк России снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9,5%. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле», — заявили в ЦБ.

Следующее заседание, на котором регулятор решит, снижать ли ставку, запланировано на 22 июля 2022 года. При принятии решения Центробанк будет учитывать фактическую и ожидаемую динамику инфляции, процесс структурной перестройки экономики, а также оценивать риски и реакции на них финансовых рынков.

По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14,0–17,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024-м. Среднюю ключевую ставку Банк России прогнозирует в диапазоне 10,8—11,4% в 2022 году, 7,0–9,0% в 2023 году и 6,0–7,0% в 2024-м.

На уровне 9,5% ключевая ставка находилась до «спецоперации». А через несколько дней после начала военных действий Банк России решил повысить ее более чем в два раза — до рекордных 20%. Это объяснили необходимостью поддержки финансовой и ценовой стабильности, а также защиты сбережений граждан от обесценивания. В апреле регулятор начал постепенно снижать ставку: сначала до 17%, затем до 14%, а в мае — до 11%.