«Все везде и сразу» стал самым прибыльным фильмом компании A24

Фэнтези о боевых искусствах «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта стало самым кассовым фильмом компании A24. Картина собрала 80,9 млн долларов при бюджете в 25 млн, сообщает Deadline.

Так, лента обогнала по сборам «Реинкарнацию» Ари Астера (80,2 млн), несмотря на то, что прокат еще далек от завершения.

Большая часть сборов «Все везде и сразу» пришлась на США и Канаду (61,5 млн долларов), Великобританию (5 млн), Австралию (3,8 млн), Тайвань (2,3 млн) и Россию со странами СНГ (2,2 млн).

«Все везде и сразу» рассказывает о девушке по имени Эвелин в чьей жизни царит вечный бардак. Неожиданно она обнаруживает, что обладает способностью видеть версии себя из параллельных вселенных и перемещаться между ними. В полнейшем хаосе женщина должна спасти всю мультивселенную от загадочной злой сущности.