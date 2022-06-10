Это первая запись артиста с момента выхода его второй пластинки «Nectar» , увидевшей свет в сентябре 2020 года. Песня посвящена сложному окончанию романтических отношений, а видео состоит из нарезки любительских документальных съемок.

После выхода «Nectar» музыкальная редакция «Афиши Daily» так отзывалась о пластинке: «Программные рыдания в три ручья под разливные хитромудрые синтезаторы вдруг разбавляют староверская баллада в духе сборников „Romantic Collection“ (первый трек „Ew“), „Tick Tock“, где в Джорджа Миллера будто бы вселяется кто‑то из дуэта Miyagi & Andy Panda, и „Run“, где в конце гитара вдруг возьми и заскули, как у Гэри Мура в старину».

Дебютный альбом Миллера под псевдонимом Joji «Ballads 1» увидел свет в 2018 году. Этому релизу предшествовали несколько записей под именем Pink Guy — они имели скорее юмористическую окраску.