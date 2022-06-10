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Передачу Бориса Гребенщикова сняли с эфира после звонка из прокуратуры и травли в «Z-пабликах»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:02

Передачу «Аэростат» Бориса Гребенщикова, которая в конце мая перестала выходить на государственном «Радио Россия» и должна была появиться на «Нашем радио», сняли с эфира после звонка из прокуратуры. Об этом в фейсбуке* рассказал основатель и бывший генеральный продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев.

Между объявлением и отменой прошло 15 часов. По словам Козырева, после анонса «Аэростата» в соцсетях «разразился шквал призывов протестовать против выхода передачи БГ на „Нашем радио“». Утром на радиостанцию позвонили из прокуратуры и пообещали прийти с проверкой. После этого руководство «Нашего радио» решило отменить премьеру и извинилось перед Гребенщиковым, отметил Козырев.

Он рассказал, что в «Z-пабликах» распространялись посты с оскорблениями Гребенщикова и требованием жаловаться на его передачу в редакцию радио и в МВД. Анонимы упрекали музыканта в том, что он якобы «пожертвовал 12 млн евро на убийство русских людей».

В действительности речь идет о сумме, которую удалось собрать на фестивале Sound of Peace в Берлине, где участвовали десятки исполнителей, в том числе Гребенщиков. На сайте мероприятия говорится, что собранные средства отправляются избранным НКО, которые помогают украинцам, пострадавшим от военных действий.

Анонс передачи Гребенщикова на сайте «Нашего радио» в настоящий момент недоступен, но остался в кеше Google. В сообщении говорится, что выпуски «Аэростата» должны были выходить по субботам в 19.00 с повторами в 23.00 по средам.

Трансляции «Аэростата» велись с 2005 по 2022 год на «Радио России» и радиостанции «Культура». Всего успело выйти 888 выпусков. В них Гребенщиков комментировал играющую музыку, рассказывал историю ее создания и делился своими мыслями и наблюдениями.

После начала военных действий на Украине в феврале 2022 года Гребенщиков неоднократно высказывался против «спецоперации». В марте он сообщил, что концерты «Аквариума» отменены «до лучших времен по вполне понятным причинам».

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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