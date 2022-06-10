Фаррелл Уильямс, 21 Savage и Tyler, The Creator выложили совместный трек «Cash in Cash Out»

Американские хип-хоп-исполнители Фаррелл Уильямс, 21 Savage и Tyler, The Creator опубликовали совместный трек «Cash in Cash Out». Его можно послушать здесь.
Уильямс назвал трек агрессивным, сравнив его настроение с дракой двух бойцовских собак. Он добавил, что Тайлер записал свой куплет еще до выпуска своего последнего альбома «Lemonhead».
Уильямс и Tyler, The Creator множество раз создавали совместные композиции. Среди примеров — треки Тайлера «Ifhe», «Juggernaut», «Enjoy Right Now, Today» и «Are We Still Friends».
Также Фаррелл Уильямс выступил продюсером трека «Come On, Let’s Go», записанного Tyler, The Creator и Nigo, основателем фешен-брендов A Bathing Ape и Human Made, ныне также креативным директором Kenzo.