Фаррелл Уильямс, 21 Savage и Tyler, The Creator выложили совместный трек «Cash in Cash Out»

Американские хип-хоп-исполнители Фаррелл Уильямс, 21 Savage и Tyler, The Creator опубликовали совместный трек «Cash in Cash Out». Его можно послушать здесь.

Уильямс назвал трек агрессивным, сравнив его настроение с дракой двух бойцовских собак. Он добавил, что Тайлер записал свой куплет еще до выпуска своего последнего альбома «Lemonhead».