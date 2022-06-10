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Вчера в 20:08 дайджест

Фаррелл Уильямс, 21 Savage и Tyler, The Creator выложили совместный трек «Cash in Cash Out»

Денис Ламехов
Сегодня в 10:00

Американские хип-хоп-исполнители Фаррелл Уильямс, 21 Savage и Tyler, The Creator опубликовали совместный трек «Cash in Cash Out». Его можно послушать здесь.

Уильямс назвал трек агрессивным, сравнив его настроение с дракой двух бойцовских собак. Он добавил, что Тайлер записал свой куплет еще до выпуска своего последнего альбома «Lemonhead».

Уильямс и Tyler, The Creator множество раз создавали совместные композиции. Среди примеров — треки Тайлера «Ifhe», «Juggernaut», «Enjoy Right Now, Today» и «Are We Still Friends».

Также Фаррелл Уильямс выступил продюсером трека «Come On, Let’s Go», записанного Tyler, The Creator и Nigo, основателем фешен-брендов A Bathing Ape и Human Made, ныне также креативным директором Kenzo.

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