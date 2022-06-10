Джон Сина встретился с 19-летним поклонником с синдромом Дауна из Мариуполя

19-летний Миша Рогожин с синдромом Дауна уехал из Мариуполя вскоре после начала «спецоперации». Мама подростка мотивировала его на переезд, сказав, что в конце пути их будет встречать знаменитый рестлер и актер Джон Сина. Рогожин — поклонник Сины, стены его мариупольской квартиры были завешаны плакатами со звездой WWE. Однако приехав в Амстердам и найдя там убежище, подросток разочаровался отсутствием кумира.

Сина узнал историю Рогожина из майской статьи The Wall Street Journal, в которой рассказывалось о влиянии «спецоперации» на людей с ограниченными возможностями. В это время актер находился на съемках в Лондоне. «У меня было три выходных, и я был всего в часе полета от Миши. Это особенный день, когда дело доходит до новых друзей», — поделился он.