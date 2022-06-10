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Джон Сина встретился с 19-летним поклонником с синдромом Дауна из Мариуполя

Семён Гудошников
Сегодня в 12:41

19-летний Миша Рогожин с синдромом Дауна уехал из Мариуполя вскоре после начала «спецоперации». Мама подростка мотивировала его на переезд, сказав, что в конце пути их будет встречать знаменитый рестлер и актер Джон Сина. Рогожин — поклонник Сины, стены его мариупольской квартиры были завешаны плакатами со звездой WWE. Однако приехав в Амстердам и найдя там убежище, подросток разочаровался отсутствием кумира.

Сина узнал историю Рогожина из майской статьи The Wall Street Journal, в которой рассказывалось о влиянии «спецоперации» на людей с ограниченными возможностями. В это время актер находился на съемках в Лондоне. «У меня было три выходных, и я был всего в часе полета от Миши. Это особенный день, когда дело доходит до новых друзей», — поделился он.

Перед встречей с подростком Сина сказал, что был поражен не только историей мальчика, но и его мамы Лианы. «Способность Миши проявлять настойчивость экстраординарна. Эти слова „Никогда не сдавайся“ — мы все думали о них в своей жизни. Они очень мощные. Они [Миша и Лиана] — два замечательных примера того, как настойчивость может привести к радости даже в самые трудные времена», — отметил актер.

На встрече Сина вместе с Мишей поели торт и померились мускулами. Рестлер подарил фанату точную копию пояса чемпиона WWE и свой мерч — футболку с кепкой. А еще Миша попросил Сину передать привет другой звезде WWE — Алексе Блисс.

«Привет Миша! Посылаю множество объятий! Спасибо, Джон Сина! Это согревает мое сердце», — отреагировала в твиттере Блисс.

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