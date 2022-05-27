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Слуцкий избран председателем ЛДПР, Россию отстранили от ЧМ по хоккею и другие новости дня
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Украинская православная церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости 20:36
«Тинькофф Банк» временно перестанет открывать вклады в валюте 20:04
Китай запретил двум авиакомпаниям России летать на самолетах, не прошедших тест на «чистоту» 19:40
Путин подписал указ о переводе денег правообладателям за музыку и фильмы на спецсчета в рублях 18:59
Энджел Олсен записала кавер на песню Боба Дилана «One Too Many Mornings» 18:42
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«2ГИС» представил навигатор с перепадами высот для велосипедов и самокатов 18:38
«Нулевой пациент» установил рекорд по просмотрам за первую неделю 18:29
Проект Radi Mira I Lubvi отправится из Москвы в Нижний Новгород, чтобы устроить там фестиваль 18:16
РКН составил протоколы на Аirbnb, Apple, Likee, Pinterest и Twitch за отказ хранить данные в России 18:01
Минэкономразвития: в России зафиксирован кризис спроса — люди и компании недостаточно тратят 17:29
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Беглов хочет повысить зарплаты себе, чиновникам и депутатам «за особые условия работы» 17:28
Gucci представил собственный город в метавселенной игры Roblox 17:00
Мишустин: в Россию вернулись около 85% ИТ-специалистов 16:53
Пушкинский музей отпразднует 110-летие «Тотальной экскурсией» и запуском инклюзивного проекта 16:41
В Музее AZ откроется выставка «Фамильные ценности» с работами семи художников одной династии 16:11
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Ooes лишается покоя в новом клипе на песню «Fade» 16:00
Сборным России и Беларуси по хоккею запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года 15:37
Дайджест

Слуцкий избран председателем ЛДПР, Россию отстранили от ЧМ по хоккею и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:48

Леонида Слуцкого единогласно избрали новым председателем ЛДПР. Его кандидатура была единственной на голосовании.

Международная федерация хоккея утвердила Латвию и Финляндию в качестве места проведения чемпионата мира 2023 года. Сборным России и Беларуси запретили участвовать в турнире.

Владимир Путин подписал указ о переводе денег иностранным правообладателям через рублевые спецсчета. Лейблы и онлайн-кинотеатры считают, что это усложнит выплаты артистам и приведет к массовому расторжению договоров на зарубежные фильмы и сериалы.

Роскомнадзор составил административные протоколы на Аirbnb, Apple, Likee, Pinterest, Twitch и UPS. Компании отказались переносить персональные данные российских пользователей на серверы, находящиеся на территории страны.

С 28 мая «Тинькофф Банк» временно перестанет открывать новые вклады в валюте и продлевать существующие. Уже действующих вкладов изменения не коснутся. Решение объяснили отсутствием надежных вариантов инвестирования в валюте.

Сеть «Макдоналдс» в Подмосковье возобновит работу к середине июня, сообщил губернатор области. У ресторанов будет новое название, но меню на 95% останется прежним.

В Россию вернулись около 85% уезжавших IT-специалистов, рассказал Михаил Мишустин. Об этом стало известно из данных сим-карт.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил со следующего года повысить зарплаты себе, чиновникам и депутатам заксобрания. Объясняются надбавки «особыми условиями» работы.

Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня. Это произойдет, если компания не найдет средства для выкупа облигаций у держателей, которые решили досрочно погасить основной долг и накопленные проценты.

Лауреатом Международной Букеровской премии стала индийская писательница Гитанджали Шри за роман «Могила из песка». Она стала первым автором из Южной Азии, получившим эту награду.

Лиам Галлахер опубликовал третью сольную пластинку «C’mon You Know». В нее вошли 12 песен, в том числе февральский сингл «Everything’s Electric» и два апрельских релиза: «Better Days» и «C’mon You Know».

Премьера третьего сезона «Мандалорца» состоится в феврале 2023 года. В продолжении шоу Мандо (Педро Паскаль) отправится на родную планету в надежде получить прощение за свои «преступления».

Джоди Фостер сыграет главную роль в четвертом сезоне «Настоящего детектива». Ее героиня будет расследовать исчезновение шестерых работников арктической станции.

Маколей Калкин и Даниель Брюль присоединились к актерскому составу триллера Гальдера Гастелу-Уррутии «Rich Flu» («Богатый грипп»). Фильм расскажет о загадочном смертельном вирусе, который поражает только самых богатых и влиятельных людей на планете.

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