«Макдоналдс» в Подмосковье возобновит работу в середине июня

Рестораны американской сети быстрого питания «Макдоналдс» в Подмосковье откроются в середине июня — это около 140 точек. Об этом в интервью РБК рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, за время приостановки работы компания проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Почти все сырье для ресторанов и так было российским, но некоторым ингредиентам все же пришлось искать «точечную» замену.

«Все, что нужно, уже нашли», — сказал губернатор.

«Макдоналдс» откроется под новым названием, но сохранит 95% меню. Воробьев пообещал, что останутся «и запах бекона, и булочки с кунжутом».

Весь персонал продолжит работать. Это 10 тыс. сотрудников ресторанов и 15 тыс. человек, работающих у поставщиков. Все поставщики «сохранят контакты».

«У нас порядка 140 точек по области: половина всей говядины и свинины там — подмосковные поставщики, одноразовая посуда и упаковка — из Ивантеевки, 80% сыра и 100% молочных смесей — из Раменского, 60% салатов и овощей — с „Белой Дачи“ в Котельниках. И так по большинству направлений», — сказал Воробьев.

Ранее стало известно, что 12 июня откроется ресторан «Макдоналдса» на «Пушкинской». У него будет новое название. В дальнейшем под новым брендом начнут открываться заведения по всей России.