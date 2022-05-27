Перенесенный из России чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии и Финляндии

Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила Латвию и Финляндию в качестве места проведения чемпионата мира 2023 года. Решение было принято на конгрессе IIHF в финском Тампере, передает ТАСС.

Турнир пройдет с 12 по 28 мая в Тампере и Риге. Совместная заявка Латвии и Финляндии была единственной.

Изначально чемпионат должен был пройти в Петербурге. Однако после начала российской «военной операции» на Украине IIHF лишила Россию права провести турнир. Кроме того, федерация отстранила сборные России и Беларуси от участия в соревнованиях под ее эгидой.

В Латвии чемпионат мира пройдет в третий раз, ранее страна принимала матчи турнира в 2006 и 2021 годах. Финляндия кроме текущего турнира принимала чемпионаты в 1965, 1974, 1982, 1991, 1997 и 2003 годах. В 2012 и 2013 годах страна проводила турнир совместно со Швецией.