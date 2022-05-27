Гитанджали Шри стала первой индийской писательницей, получившей Международную Букеровскую премию

Лауреатом Международной Букеровской премии в этом году стала индийская писательница Гитанджали Шри за роман «Могила из песка». Она стала первым автором из Южной Азии, получившим эту награду, сообщает CNN.

Книга Шри рассказывает о приключениях 80-летней женщины из Северной Индии в середине сороковых годов прошлого века. После смерти мужа героиня «неожиданно обретает новую, весьма нетрадиционную жизнь», сказано в аннотации.

На сайте премии говорится, что роман получился «увлекательным, забавным и совершенно оригинальным», в нем отражен «протест против разрушительного воздействия границ и ограничений — будь то между религиями, странами или полами».

«Могила из песка» изначально была издана на хинди и стала первым произведением, написанным на каком‑либо индийском языке, получившим международного «Букера». Английским переводом занималась Дейзи Роквелл. Она и автор книги получат по 25 тыс. фунтов стерлингов.

В прошлом году лауреатом Международной Букеровской премии стал французский писатель Давид Диоп за роман «Ночью вся кровь черная».

Международная Букеровская премия была основана в 2004 году и до 2016 года вручалась раз в два года, но после победителей стали называть ежегодно. Она вручается за романы не на английском языке, которые были переведены на английский и изданы в Великобритании или Ирландии. Ее не стоит путать с Букеровской премией, учрежденной в 1969 году, которой награждают авторов из стран бывшего Британского Содружества.