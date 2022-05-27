перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Новым лидером ЛДПР избран Леонид Слуцкий 13:25
Post Malone/YouTube
Post Malone раскрыл треклист грядущего альбома. Среди приглашенных артистов — Doja Cat и Gunna 13:19
Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код 12:43
CNBC: инвесторы Twitter подают в суд на соцсеть и Илона Маска из‑за «хаотичного» заключения сделки 12:32
Губернатор Подмосковья Воробьев: Mars и Campina продолжают работу в регионе 11:34
В России выявили 4619 новых случаев COVID-19 11:16
Raph_PH/Flickr
Лиам Галлахер выпустил третий сольный альбом «C’mon You Know» 10:58
Gucci выпустил умное кольцо. Оно умеет отслеживать пульс и качество сна 10:57
«Яндекс» не намерен переносить штаб-квартиру за пределы России 10:09
«Макдоналдс» в Подмосковье возобновит работу в середине июня 9:56
Звезда «Молчания ягнят» Джоди Фостер сыграет главную роль в продолжении «Настоящего детектива» 9:39
Vertical Entertainment US/YouTube
Эмма Робертс переезжает в дом, где произошло убийство, в трейлере «Abandoned» 2:57
В Аргентине обнаружили скелет птеродактиля с размахом крыльев 9 метров 2:22
Вышел тизер-трейлер сериала «Уиллоу» — продолжения одноименного фильма Рона Ховарда 1:14
Джуд Лоу сыграет в новом сериале по «Звездным войнам», который снимет Джон Уоттс 0:25
Александр Петров снимется в фильме Романа Полански «Дворец» Вчера в 23:23
Star Wars/YouTube
Disney+ выпустил тизер-трейлер сериала «Андор» Вчера в 22:37
Умер сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер Вчера в 22:35
Блогер, известный как Иисус, пойман в Шереметьево с полукилограммом наркотиков Вчера в 22:29
Mattel выпустила первую трансгендерную Барби. Она создана по образу актрисы Лаверны Кокс Вчера в 21:39

Гитанджали Шри стала первой индийской писательницей, получившей Международную Букеровскую премию

Семён Гудошников
Сегодня в 12:57

Лауреатом Международной Букеровской премии в этом году стала индийская писательница Гитанджали Шри за роман «Могила из песка». Она стала первым автором из Южной Азии, получившим эту награду, сообщает CNN.

Книга Шри рассказывает о приключениях 80-летней женщины из Северной Индии в середине сороковых годов прошлого века. После смерти мужа героиня «неожиданно обретает новую, весьма нетрадиционную жизнь», сказано в аннотации.

На сайте премии говорится, что роман получился «увлекательным, забавным и совершенно оригинальным», в нем отражен «протест против разрушительного воздействия границ и ограничений — будь то между религиями, странами или полами».

«Могила из песка» изначально была издана на хинди и стала первым произведением, написанным на каком‑либо индийском языке, получившим международного «Букера». Английским переводом занималась Дейзи Роквелл. Она и автор книги получат по 25 тыс. фунтов стерлингов.

В прошлом году лауреатом Международной Букеровской премии стал французский писатель Давид Диоп за роман «Ночью вся кровь черная».

Международная Букеровская премия была основана в 2004 году и до 2016 года вручалась раз в два года, но после победителей стали называть ежегодно. Она вручается за романы не на английском языке, которые были переведены на английский и изданы в Великобритании или Ирландии. Ее не стоит путать с Букеровской премией, учрежденной в 1969 году, которой награждают авторов из стран бывшего Британского Содружества.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
триллер
Точка кипения
Стивен Грэм рулит адской кухней
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить