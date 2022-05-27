Лиам Галлахер выпустил третий сольный альбом «C’mon You Know»

Британский музыкант, сооснователь и бывший участник брит-поп-группы Oasis Лиам Галлахер выпустил новую сольную пластинку «C’mon You Know». Послушать ее можно здесь.
В альбом вошли 12 песен, в том числе февральский сингл «Everything’s Electric» и два апрельских релиза: «Better Days» и одноименный с пластинкой «C’mon You Know», где на саксофоне Галлахеру подыграл фронтмен Vampire Weekend Эзра Кениг.
Продюсером альбома выступил Эндрю Уайятт, ранее не раз сотрудничавший с Галлахером (а кроме того — с Florence and the Machine, Лил Уэйном, Леди Гагой, Charlie XCX и сооснователем The Libertines Карлом Баратом).
«C’mon You Know» — третья сольная пластинка сооснователя Oasis после «As You Were» (2017) и «Why Me? Why Not» (2019).
О последней музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников писал: «Да, это предсказуемый бритпоп, но на нескольких вечных аккордах Галлахер-младший смог построить несколько незабываемых песен, которые и Oasis бы подошли. Лучшие — заглавный боевик „One of Us“, печальные воспоминания о тех же Oasis, и „Misunderstood“, которая напоминает, что братья Галлахер умели брать лучшее у всех и у The Beatles в особенности».