Лиам Галлахер выпустил третий сольный альбом «C’mon You Know»

Британский музыкант, сооснователь и бывший участник брит-поп-группы Oasis Лиам Галлахер выпустил новую сольную пластинку «C’mon You Know». Послушать ее можно здесь.

В альбом вошли 12 песен, в том числе февральский сингл «Everything’s Electric» и два апрельских релиза: «Better Days» и одноименный с пластинкой «C’mon You Know», где на саксофоне Галлахеру подыграл фронтмен Vampire Weekend Эзра Кениг.

Продюсером альбома выступил Эндрю Уайятт, ранее не раз сотрудничавший с Галлахером (а кроме того — с Florence and the Machine, Лил Уэйном, Леди Гагой, Charlie XCX и сооснователем The Libertines Карлом Баратом).