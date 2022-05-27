Ozon может объявить дефолт по облигациям в июне

Маркетплейс Ozon отчитался об убытках и предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня. Об этом говорится в докладе компании об итогах первого квартала 2022 года.

В 2021 году компания выпустила конвертируемые облигации на сумму около 750 млн долларов, а в конце февраля 2022-го биржа NASDAQ приостановила торги акциями российских компаний на фоне «спецоперации», в том числе и Ozon. Таким образом, торги не ведутся уже несколько месяцев, а по условиям выпуска бондов, если с момента приостановки прошло не менее семи рабочих дней, их держатели могут потребовать досрочного погашения основного долга и накопленных процентов.

В отчете Ozon отмечается, что этим правом решила воспользоваться «значительная часть» держателей облигаций.

«Есть риск, что у компании не будет достаточной ликвидности для финансирования платежей, необходимых для выкупа облигаций. Неуплата сумм, причитающихся для погашения, в течение 14 календарных дней (к 14 июня 2022 года) приведет к неисполнению обязательств по условиям облигаций и вызовет перекрестный дефолт по другим обязательствам группы», — пишет Ozon.

Для урегулирования вопроса был создан специальный комитет держателей облигаций. Их консультантами стали Houlihan Lokey и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Компании ведут переговоры с Ozon, чтобы найти самое правильное решение в сложившейся ситуации.

Согласно отчету, в первом квартале 2022 года Ozon понес убытки в размере 19 млрд рублей. Это почти в три раза больше, чем в аналогичный период 2021-го.