перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Музее AZ откроется выставка «Фамильные ценности» с работами семи художников одной династии 16:11
Ooes/YouTube
Ooes лишается покоя в новом клипе на песню «Fade» 16:00
Сборным России и Беларуси по хоккею запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года 15:37
AdVita и еще три фонда присоединились к благотворительной программе «Яндекса» «Помощь рядом» 15:08
Перенесенный из России чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии и Финляндии 15:01
Маколей Калкин и Даниель Брюль сыграют в триллере о вирусе, который убивает богатых 15:00
Кадр из сериала «Мандалорец»
Третий сезон «Мандалорца» выйдет в феврале 2023 года 14:48
На стримингах появилась первая композиция с «Donda 2» Канье Уэста. В треке читает XXXTentacion 14:24
Группа приморских депутатов от КПРФ призвала остановить «спецоперацию». Их лишили права голоса 14:17
Ozon может объявить дефолт по облигациям в июне 14:05
Новым лидером ЛДПР избран Леонид Слуцкий 13:25
Post Malone/YouTube
Post Malone раскрыл треклист грядущего альбома. Среди приглашенных артистов — Doja Cat и Gunna 13:19
Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код 12:43
CNBC: инвесторы Twitter подают в суд на соцсеть и Илона Маска из‑за «хаотичного» заключения сделки 12:32
Губернатор Подмосковья Воробьев: Mars и Campina продолжают работу в регионе 11:34
В России выявили 4619 новых случаев COVID-19 11:16
Raph_PH/Flickr
Лиам Галлахер выпустил третий сольный альбом «C’mon You Know» 10:58
Gucci выпустил умное кольцо. Оно умеет отслеживать пульс и качество сна 10:57
«Яндекс» не намерен переносить штаб-квартиру за пределы России 10:09
«Макдоналдс» в Подмосковье возобновит работу в середине июня 9:56

Ozon может объявить дефолт по облигациям в июне

Виктория Шанина
Сегодня в 14:05

Маркетплейс Ozon отчитался об убытках и предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня. Об этом говорится в докладе компании об итогах первого квартала 2022 года.

В 2021 году компания выпустила конвертируемые облигации на сумму около 750 млн долларов, а в конце февраля 2022-го биржа NASDAQ приостановила торги акциями российских компаний на фоне «спецоперации», в том числе и Ozon. Таким образом, торги не ведутся уже несколько месяцев, а по условиям выпуска бондов, если с момента приостановки прошло не менее семи рабочих дней, их держатели могут потребовать досрочного погашения основного долга и накопленных процентов.

В отчете Ozon отмечается, что этим правом решила воспользоваться «значительная часть» держателей облигаций.

«Есть риск, что у компании не будет достаточной ликвидности для финансирования платежей, необходимых для выкупа облигаций. Неуплата сумм, причитающихся для погашения, в течение 14 календарных дней (к 14 июня 2022 года) приведет к неисполнению обязательств по условиям облигаций и вызовет перекрестный дефолт по другим обязательствам группы», — пишет Ozon.

Для урегулирования вопроса был создан специальный комитет держателей облигаций. Их консультантами стали Houlihan Lokey и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Компании ведут переговоры с Ozon, чтобы найти самое правильное решение в сложившейся ситуации.

Согласно отчету, в первом квартале 2022 года Ozon понес убытки в размере 19 млрд рублей. Это почти в три раза больше, чем в аналогичный период 2021-го.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
триллер
Точка кипения
Стивен Грэм рулит адской кухней
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить