Маколей Калкин и Даниель Брюль сыграют в триллере о вирусе, который убивает богатых

Маколей Калкин и Даниель Брюль присоединились к актерскому составу триллера «Rich Flu» («Богатый грипп») от Гальдера Гастелу-Уррутии («Платформа»). Об этом сообщает Variety.

Они сыграют вместе с Розамунд Пайк, которая была заявлена ранее.

Картина рассказывает о загадочном смертельном вирусе, который начинает поражать только самых богатых и влиятельных людей на планете. Болезнь вынуждает богачей по всему миру избавляться от финансовых активов. Бедность становится гарантом их здоровья.

«„Rich Flu“ — это огромная физическая сага, полная поворотов, препятствий и сюрпризов. Но прежде всего это сложное и провокационное эмоциональное путешествие к глубинам человеческой души и к вершинам нашего славного потакания своим желаниям», — сказал Гастелу-Уррутия.

Картину спродюсируют Пабло Ларраин («Джеки») и его брат Хуан де Диос («Стая»). Авторами сценария выступят Гастелу-Уррутия и Педро Риверо («Забытые дети»).