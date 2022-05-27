Третий сезон «Мандалорца» выйдет в феврале 2023 года

Премьера третьего сезона космического вестерна «Мандалорец» состоится в феврале 2023 года. Сообщение об этом появилось в официальном твиттер-аккаунте шоу.

Точная дата станет известна позже. Продолжение шоу, как и предыдущие его части, выйдут на стриминговой платформе Disney+.

Третий сезон уже довольно давно находится в разработке — вторая часть сериала дебютировала еще в октябре 2020 года. Однако за это время главные герои картины Мандо (которого играет Педро Паскаль) и Грогу (Дэвид Акорд) успели появиться в нескольких эпизодах спин-оффа — сериала «Книга Бобы Фетта».

В новом сезоне «Мандалорца» Мандо отправится на родную планету в надежде получить прощение за свои «преступления». К своим ролям вернутся Карл Уэзерс и Кэти Сакхофф. По данным американских изданий, героиня Сакхофф (Бо-Катан Крайз) сыграет важную роль в сюжете.

«Мандалорец» впервые вышел в 2019 году. Действие шоу разворачивается спустя пять лет после событий шестого эпизода «Звездных войн» — «Возвращения Джедая». Сериал быстро стал хитом, а внимание зрителей покорил новый персонаж — малыш Йода.