РКН составил протоколы на Аirbnb, Apple, Likee, Pinterest и Twitch за отказ хранить данные в России

РКН составил административные протоколы на сервисы Аirbnb, Likee, Pinterest и Twitch, производителя электроники Apple и службу доставки UPS из‑за отказа переносить персональные данные российских пользователей на серверы, находящиеся на территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компаниям грозят штрафы от 1 до 6 млн рублей. Также протокол был составлен на Google — это произошло во второй раз.

В 2021 году суд оштрафовал американскую корпорацию на 3 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. Сейчас размер взысканий для Google может составить от 6 до 18 млн рублей.

Суд неоднократно наказывал Twitter и Facebook* за отказ переносить данные в Россию. В числе последних санкций — штрафы на 17 и 15 млн рублей соответственно.

В 2016 году из‑за отказа хранить персональные данные россиян на местных серверах была заблокирована социальная сеть LinkedIn. Поправки к закону «О персональных данных», которые запрещают хранение данных российских пользователей за рубежом, вступили в силу в сентябре 2015 года.

*Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.