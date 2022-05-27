перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Энджел Олсен записала кавер на песню Боба Дилана «One Too Many Mornings» 18:42
Пресс-материалы
2ГИС представил навигатор с перепадами высот для велосипедов и самокатов 18:38
«Нулевой пациент» установил рекорд по просмотрам за первую неделю 18:29
Проект «Radi Mira I Lubvi» отправится из Москвы в Нижний Новгород, чтобы устроить там фестиваль 18:16
РКН составил протоколы на Аirbnb, Apple, Likee, Pinterest и Twitch за отказ хранить данные в России 18:01
Минэкономразвития: в России зафиксирован кризис спроса — люди и компании недостаточно тратят 17:29
Александр Беглов/"ВКонтакте"
Беглов хочет повысить зарплаты себе, чиновникам и депутатам «за особые условия работы» 17:28
Gucci представил собственный город в метавселенной игры Roblox 17:00
Мишустин: в Россию вернулись около 85% ИТ-специалистов 16:53
Пушкинский музей отпразднует 110-летие «Тотальной экскурсией» и запуском инклюзивного проекта 16:41
В Музее AZ откроется выставка «Фамильные ценности» с работами семи художников одной династии 16:11
Ooes/YouTube
Ooes лишается покоя в новом клипе на песню «Fade» 16:00
Сборным России и Беларуси по хоккею запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года 15:37
AdVita и еще три фонда присоединились к благотворительной программе «Яндекса» «Помощь рядом» 15:08
Перенесенный из России чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии и Финляндии 15:01
Маколей Калкин и Даниель Брюль сыграют в триллере о вирусе, который убивает богатых 15:00
Кадр из сериала «Мандалорец»
Третий сезон «Мандалорца» выйдет в феврале 2023 года 14:48
На стримингах появилась первая композиция с «Donda 2» Канье Уэста. В треке читает XXXTentacion 14:24
Группа приморских депутатов от КПРФ призвала остановить «спецоперацию». Их лишили права голоса 14:17
Ozon может объявить дефолт по облигациям в июне 14:05

РКН составил протоколы на Аirbnb, Apple, Likee, Pinterest и Twitch за отказ хранить данные в России

Денис Ламехов
Сегодня в 18:01

РКН составил административные протоколы на сервисы Аirbnb, Likee, Pinterest и Twitch, производителя электроники Apple и службу доставки UPS из‑за отказа переносить персональные данные российских пользователей на серверы, находящиеся на территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компаниям грозят штрафы от 1 до 6 млн рублей. Также протокол был составлен на Google — это произошло во второй раз.

В 2021 году суд оштрафовал американскую корпорацию на 3 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. Сейчас размер взысканий для Google может составить от 6 до 18 млн рублей.

Суд неоднократно наказывал Twitter и Facebook* за отказ переносить данные в Россию. В числе последних санкций — штрафы на 17 и 15 млн рублей соответственно.

В 2016 году из‑за отказа хранить персональные данные россиян на местных серверах была заблокирована социальная сеть LinkedIn. Поправки к закону «О персональных данных», которые запрещают хранение данных российских пользователей за рубежом, вступили в силу в сентябре 2015 года.

*Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
триллер
Точка кипения
Стивен Грэм рулит адской кухней
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Google
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить