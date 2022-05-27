«Тинькофф Банк» временно перестанет открывать вклады в валюте

«Тинькофф Банк» с 28 мая временно перестанет открывать новые вклады в валюте, а также продлевать существующие. Об этом говорится на сайте кредитной организации.

Зачислить доллары, евро или фунты стерлингов можно будет только на уже открытый накопительный счет или карту «Тинькофф Банка». После окончания срока открытого валютного вклада деньги автоматически поступят на счет в той валюте, в которой его открывали.

Решение объяснили «оптимизацией продуктового предложения и снижением доли валютных пассивов».

Изданию vc.ru в «Тинькофф» пояснили, что отказ от валютных вкладов — общерыночная тенденция. Банки лишены надежных вариантов инвестирования в валюте, поэтому будет продолжен «курс на дедолларизацию балансов».

Также «Тинькофф» собирается в ближайшее время увеличить тарифы по SWIFT-переводам, а в будущем ввести отрицательные ставки по валютным вкладам физических и юрлиц.