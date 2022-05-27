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Беглов хочет повысить зарплаты себе, чиновникам и депутатам «за особые условия работы»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:28

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил с 1 января 2023 года повысить зарплаты себе, чиновникам и депутатам заксобрания. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на соответствующий законопроект.

Себе Беглов предлагает повысить ежемесячную надбавку с пяти окладов до семи, депутатам и чиновникам — с четырех до шести, государственным гражданским служащим — с шести до восьми. Объясняются надбавки «особыми условиями» работы.

Сперва законопроект должен пройти антикоррупционную экспертизу, затем его направят в парламент. Там депутаты могут проголосовать за или против инициативы. Сколько бюджетных денег для нее потребуется, в документе не указано.

Ранее представитель Смольного в заксобрании Константин Сухенко говорил, что сегодня бюджет Петербурга имеет такие показатели, что город может чувствовать себя уверенно. Часть средств из городской казны, вероятно, пойдет на восстановление разрушенного Мариуполя, с которым Петербург решил установить побратимские отношения.

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