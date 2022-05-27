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Новым лидером ЛДПР избран Леонид Слуцкий

Семён Гудошников
Сегодня в 13:25

Новым председателем ЛДПР на съезде партии избран руководитель фракции в Госдуме Леонид Слуцкий. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».

Кандидатура Слуцкого была единственной на голосовании. Его назначение члены ЛДПР поддержали единогласно.

По словам нового председателя, стратегия партии «будет как‑то модифицироваться, будет возрастать в сторону людей, решения задач, которые стоят на земле, укрепления нашей социальной политики».

Леонид Слуцкий сменил на посту лидера ЛДПР Владимира Жириновского, умершего 6 апреля. Сразу после его смерти Слуцкий стал временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. 18 мая он стал уже постоянным главой думской фракции.

В феврале 2018 года две журналистки парламентского пула и продюсер одного из телеканалов на условиях анонимности рассказали «Дождю»* о домогательствах со стороны Слуцкого. Позже об этом открыто сообщили заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. В марте с соответствующим заявлением выступила журналистка Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Сам Слуцкий назвал обвинения «заказной кампанией». Комиссия Госдумы по этике не нашла никаких нарушений.

* «Дождь» признан Минюстом СМИ-иноагентом.

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