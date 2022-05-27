Мишустин: в Россию вернулись около 85% ИТ-специалистов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порядка 85% уезжавших из страны ИТ-специалистов вернулись обратно. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, о том, что работники ИТ-сферы вернулись обратно, стало известно благодаря данным сим-карт.

Мишустин также обратил внимание, что решения, которые в последнее время были приняты правительством, — это «оперативные ответы на возникающие вызовы».

«Например, то же решение о поддержке ИТ-отрасли — фундаментальное, очень важное решение — было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать», — сказал он.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время важно проводить аналитику, чтобы детально оценивать общее положение и понимать, в каком направлении двигаться дальше.

2 марта Мишустин впервые предложил льготы и отсрочки от армии для программистов и ИТ-компаний. Тогда же Владимир Путин подписал указ о поддержке ускоренного развития российской ИТ-отрасли.