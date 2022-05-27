перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Raph_PH/Flickr
Лиам Галлахер выпустил третий сольный альбом «C’mon You Know» 10:58
Gucci выпустил умное кольцо. Оно умеет отслеживать пульс и качество сна 10:57
«Яндекс» не намерен переносить штаб-квартиру за пределы России 10:09
«Макдоналдс» в Подмосковье возобновит работу в середине июня 9:56
Звезда «Молчания ягнят» Джоди Фостер сыграет главную роль в продолжении «Настоящего детектива» 9:39
Vertical Entertainment US/YouTube
Эмма Робертс переезжает в дом, где произошло убийство, в трейлере «Abandoned» 2:57
В Аргентине обнаружили скелет птеродактиля с размахом крыльев 9 метров 2:22
Вышел тизер-трейлер сериала «Уиллоу» — продолжения одноименного фильма Рона Ховарда 1:14
Джуд Лоу сыграет в новом сериале по «Звездным войнам», который снимет Джон Уоттс 0:25
Александр Петров снимется в фильме Романа Полански «Дворец» Вчера в 23:23
Star Wars/YouTube
Disney+ выпустил тизер-трейлер сериала «Андор» Вчера в 22:37
Умер сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер Вчера в 22:35
Блогер, известный как Иисус, пойман в Шереметьево с полукилограммом наркотиков Вчера в 22:29
Mattel выпустила первую трансгендерную Барби. Она создана по образу актрисы Лаверны Кокс Вчера в 21:39
Джастин Тимберлейк продал права на свои песни. WSJ пишет, что сделка принесла ему 100 млн долларов Вчера в 21:33
Лоренне Тейшейра (фото: VCG/Getty Images)
После расистского скандала волейбольный «Локомотив» приобрел бразильскую спортсменку Вчера в 21:19
Футбольный клуб «Челси» купил американский инвестор Тодд Бёли Вчера в 20:57
Концерты, спектакли и вечерний кинотеатр: в парке Горького вновь откроется «Плюс Дача» Вчера в 20:39
Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии над тремя мужчинами в Великобритании Вчера в 20:37
M.I.A. опубликовала песню «The One» и подтвердила, что готовит первый за шесть лет альбом «Mata» Вчера в 20:29

Звезда «Молчания ягнят» Джоди Фостер сыграет главную роль в продолжении «Настоящего детектива»

Виктория Шанина
Сегодня в 9:39

Американская актриса Джоди Фостер, известная по фильмам «Молчание ягнят», «Мэверик» и «Таксист», сыграет главную роль в четвертом сезона «Настоящего детектива». Об этом сообщает Deadline.

В продолжении шоу нам расскажут о двух детективах. Фостер сыграет одного из них — Лиз Денверс. Кто станет вторым полицейским, пока неясно.

Вместе с тем Джоди Фостер поучаствует в продюсировании картины. Ранее к проекту в роли продюсера присоединился Барри Дженкинс («Лунный свет»). Одним из режиссеров выступит Исса Лопес («Тигры не боятся»), она также поучаствует в создании сценария, как и Алан Пейдж Арриага («Сияющие»).

Четвертый сезон получил подзаголовок «Ночная страна». Главные герои будут расследовать исчезновение шестерых работников арктической исследовательской станции в городе Эннис на Аляске.

Дата премьеры пока не раскрывается.

Сериал «Настоящий детектив» дебютировал 12 января 2014 года. Его создатель и автор сценария (кроме четвертого сезона) — Ник Пиццолатто. Третий сезон вышел на HBO в 2019 году, а в главных ролях снялись Махершала Али и Стивен Дорфф.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
рок
Вячеслав Бутусов с программой «Nautilus Pompilius 40 лет»
Заслуженный декадент отечественного рока
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
триллер
Точка кипения
Стивен Грэм рулит адской кухней
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Джоди Фостер
Стивен Дорфф
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить