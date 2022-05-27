Звезда «Молчания ягнят» Джоди Фостер сыграет главную роль в продолжении «Настоящего детектива»

Американская актриса Джоди Фостер, известная по фильмам «Молчание ягнят», «Мэверик» и «Таксист», сыграет главную роль в четвертом сезона «Настоящего детектива». Об этом сообщает Deadline.

В продолжении шоу нам расскажут о двух детективах. Фостер сыграет одного из них — Лиз Денверс. Кто станет вторым полицейским, пока неясно.

Вместе с тем Джоди Фостер поучаствует в продюсировании картины. Ранее к проекту в роли продюсера присоединился Барри Дженкинс («Лунный свет»). Одним из режиссеров выступит Исса Лопес («Тигры не боятся»), она также поучаствует в создании сценария, как и Алан Пейдж Арриага («Сияющие»).

Четвертый сезон получил подзаголовок «Ночная страна». Главные герои будут расследовать исчезновение шестерых работников арктической исследовательской станции в городе Эннис на Аляске.

Дата премьеры пока не раскрывается.

Сериал «Настоящий детектив» дебютировал 12 января 2014 года. Его создатель и автор сценария (кроме четвертого сезона) — Ник Пиццолатто. Третий сезон вышел на HBO в 2019 году, а в главных ролях снялись Махершала Али и Стивен Дорфф.