Путин подписал указ о переводе денег правообладателям за музыку и фильмы на спецсчета в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательствах перед иностранными правообладателями. Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Указ касается правообладателей музыки и фильмов, которые связаны с «недружественными странами», публично поддержали санкции в отношении России, прекратили работу в стране или запретили использовать свои разработки и товарные знаки.

Рассчитываться с такими правообладателями российские компании обязаны будут через специальные рублевые счета. Для их открытия не потребуется присутствия зарубежных фирм. После того как счет будет открыт, банк обязан сообщить об этом и передать реквизиты владельцу прав — по почте, электронным письмом или по телефону.

До согласия правообладателя должник может не переводить деньги на спецсчет и пользоваться правами на музыку, фильмы и другое, как раньше. Согласием на перевод будет считаться, если владелец прав разместит у себя на сайте реквизиты спецсчета.

Правообладатель сможет списать деньги со специального счета лишь после разрешения правительственной комиссии. Кабмин определит банки для открытия спецсчетов в течение 10 дней. Указ вступил в силу 27 мая.

Ранее музыкальные лейблы и онлайн-кинотеатры выступили против перевода денег на спецсчета. Они считают, что указ ограничит доступ к деньгам для выплат артистам и работникам лейблов, а также приведет к массовому расторжению договоров на зарубежные фильмы и сериалы.